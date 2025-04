Fincantieri investe in Wsense per innovazioni nel settore navale

ROMA (ITALPRESS) – Fincantieri implementa la propria strategia nell’Underwater formalizzando la propria partecipazione ad un investimento in WSense, eccellenza italiana all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni innovative per le reti wireless e i sistemi di monitoraggio e sorveglianza sottomarini. Con questa operazione, Fincantieri consolida ulteriormente la propria posizione di leader nell’innovazione per il settore marittimo e subacqueo, un segmento sempre più rilevante anche in chiave duale, confermando la volontà di investire in tecnologie di frontiera che possano garantire competitività e sicurezza in un panorama industriale in continua evoluzione.

L’operazione prevede la sottoscrizione di un prestito convertendo in equity per un importo iniziale di Euro 2,5 milioni, con la possibilità di incrementare l’investimento di un ulteriore importo di Euro 2,5 milioni. La collaborazione tra le due società, avviata con la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) il 21 dicembre 2023, ha già prodotto risultati concreti, tra cui l’aggiudicazione di tre bandi promossi dal Polo Nazionale della Dimensione Subacquea.

Questi progetti prevedono lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni avanzate per la comunicazione subacquea, sfruttando le competenze complementari delle due realtà. Inoltre, Fincantieri e WSense sono attivamente impegnate nella partecipazione a ulteriori bandi nazionali ed europei per l’innovazione nel settore Underwater e in proposte commerciali congiunte.

“Questo investimento rappresenta un ulteriore passo nella nostra strategia di innovazione e digitalizzazione – ha dichiarato Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri -. Le tecnologie di Wsense aprono a nuove possibilità per il monitoraggio e la sicurezza delle infrastrutture marittime e sono abilitanti per lo sviluppo dell’intera dimensione subacquea. Con questa operazione confermiamo il nostro impegno a investire in soluzioni pionieristiche che possano definire il futuro della cantieristica e della difesa subacquea, sostenendo al contempo lo sviluppo di un’eccellenza italiana e confermando il ruolo di guida di Fincantieri nel tessuto industriale del nostro Paese”.

“L’ingresso di Fincantieri nel capitale di WSense – ha commentato Chiara Petrioli, CEO di WSense – rappresenta un riconoscimento importante del valore tecnologico e strategico delle nostre soluzioni nel campo della comunicazione subacquea. È un’operazione che ci permette di accelerare la nostra crescita industriale e commerciale, rafforzando il posizionamento di WSense come attore chiave in un settore cruciale per la sicurezza, la sostenibilità e la competitività del Paese”. Il perfezionamento dell’investimento in WSense sarà soggetto al soddisfacimento di alcune condizioni stabilite tra le parti nonché all’ottenimento delle autorizzazioni richieste per questo tipo di operazioni.

