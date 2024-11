VENEZIA (ITALPRESS) – “I distretti del commercio sono un modello vincente che in questi anni ha trovato ampio consenso nel territorio, perchè permette di sostenere il rilancio dei centri urbani, attraverso progetti di cooperazione tra imprese commerciali, associazioni di categoria e istituzioni locali. Il loro scopo è quello di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescerne l’attrattività e rigenerare il tessuto urbano. E’ una iniziativa in cui la Regione ha sempre creduto e che, oggi, dimostriamo ancora una volta con i fatti di volere continuare a supportare, aumentando la dotazione finanziaria del bando (approvato con la DGR n. 956 del 31 luglio 2023) con relativo scorrimento delle domande ammissibili al contributo regionale. In questo modo portiamo a oltre 12,8 milioni di euro i finanziamenti a sostegno dei distretti del commercio veneti”.

Lo dichiara l’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato che annuncia l’approvazione in giunta della delibera che prevedere l’incremento della dotazione finanziaria di 2.887.860,85 euro e lo scorrimento delle domande ammissibili a contributo nell’ambito del bando dedicato ai distretti del commercio.

Il bando ha registrato un’ampia partecipazione da parte dei distretti del commercio riconosciuti. L’iniziativa prevedeva una dotazione finanziaria iniziale di 10 milioni di euro con possibilità di assegnazione di risorse aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria.

“Data l’importanza dei progetti di rilancio commerciale dei centri presentati e l’ampia risposta ottenuta abbiamo ritenuto opportuno incrementare di quasi 2,9 milioni di euro la dotazione del bando – conclude Marcato -. In questo mondo sarà possibile finanziare anche le 15 domande ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili.

In questo modo sale a 70 il numero dei progetti finanziati con il bando: un grande risultato per tutti e soprattutto per i paesi che ne beneficeranno”.

La cifra sarà finanziata mediante i fondi che saranno stanziati nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” del PR Veneto FESR 2021-2027.

