Finanza sostenibile, Ferrais (Mef) “Pmi non siano più attendiste”

MILANO (ITALPRESS) - “Noi non ci occupiamo solo di regole, ma cerchiamo anche di promuovere strumenti che possano accompagnare il sistema produttivo per affrontare questo percorso di sostenibilità. E lo stiamo facendo con questa iniziativa che è chiamata ‘tavolo per la finanza sostenibile’ che riunisce attorno sé le principali istituzioni competenti per materia. E con il tavolo stiamo lavorando proprio in questa direzione per sviluppare degli strumenti che consentano alle Pmi di affrontare questo percorso con maggiore consapevolezza”. Così Luca Ferrais, coordinatore del tavolo per la Finanza Sostenibile del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ospite di Focus ESG format tv dell’Agenzia Italpress . “Occorre infatti che le Pmi siano poste nella condizione di accorgersi dell’importanza di questi temi . Non possiamo più permettere che le Pmi abbiano una strategia attendista rispetto a questo tematiche. È vero che le Pmi non sono direttamente interessate dalla disciplina europea, ma lo sono indirettamente e lo saranno inevitabilmente. È importante, quindi, che prendano coscienza dell’assoluta rilevanza e della priorità di questi temi”, ha concluso. col3/gsl