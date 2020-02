Finanza, crescono gli investimenti sostenibili

Gli investimenti in finanza sostenibile sono il tema del momento ma non hanno ancora conquistato la totalita' della clientela italiana ed europea. E' quanto emerso dalla tavola rotonda "Esg, il ruolo del consulente finanziario, la gestione obbligazionaria ed i certificates in un contesto di tassi negativi", ospitata da Consulentia20. Ne parla Federico Gerardini, responsabile direzione Deutsche Bank Financial Advisors. spa/sat/red