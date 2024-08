PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mattinata positiva per l’atletica azzurra allo Stade de France. Mattia Furlani si qualifica per la finale del lungo ai Giochi di Parigi. Nello stesso gruppo di Tentoglou, l’azzurro passa con la misura di 8,01 ottenuta al primo tentativo, sesta assoluta. Appuntamento per martedì sera allo Stade de France a partire dalle 20.15. Sara Fantini acciuffa invece un pass per la finale del martello. Nelle qualificazioni dello Stade de France, inserita nel gruppo B, l’azzurra chiude al quarto posto – ottavo complessivo – con la misura di 72,40 centrata al primo tentativo. La lotta per le medaglie è prevista martedì, a partire dalle 19.57. Primo scoglio superato per Lorenzo Simonelli. Il 22enne di origine tanzaniana si è qualificato per le semifinali dei 110hs col secondo posto nella quarta batteria in 13″27, appena dietro lo svizzero Jason Joseph (13″26). Simonelli tornerà in pista mercoledì (ore 19.05) a caccia di un posto nella finale che è programmata il giorno dopo, l’8 agosto, con start alle 21.45.

