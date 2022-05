NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Boston vince gara-4 e lo fa alzando la voce. Un successo netto, Miami crolla fuori casa e il 102-82 finale testimonia la superiorità con cui i Celtics hanno vinto la quarta sfida della finale della Eastern Conference portandosi sul 2-2. Il trascinatore dei padroni di casa è Jayson Tatum che mette a referto 31 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Soltanto Horford non va in doppia cifra nel quintetto iniziale, ma oltre ai 5 punti mette al servizio dei suoi 13 rimbalzi. Di punti ne fa 13 White (8 i rimbalzi, 6 gli assist), 12 a testa Williams III (9 rimbalzi) e Brown, mentre dalla panchina ne fa 14 Pritchard.

Serata storta per gli Heat, irriconoscibili soprattutto nella prima parte di match (appena 11 punti nel primo parziale). Soltanto Oladipo, Robinson e Martin, tutti e tre dalla panchina, vanno in doppia cifra chiudendo rispettivamente con 23, 14 e 12 punti. I cinque che iniziano gara-4 ne fanno complessivamente appena 18: 9 Adebayo, 6 Butler e 3 Lowry. Giornata no, Celtics sul 2-2 ma serie più che mai aperta.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

