La Figc sostiene la prima giornata nazionale “Sport vs Bullismo”, lanciata dal movimento MABASTA, promotore del progetto “1000 a 0 – Sport Vince Bullismo Perde”, con il coinvolgimento del ct della Nazionale, Roberto Mancini in una specifica campagna di sensibilizzazione. Un segnale importante, verso una tematica di grande attualità, che si sposa con l’avvio della collaborazione tra la Federazione, il Settore Giovanile e Scolastico e la Convy School, nell’ambito delle rispettive finalità sulla tutela dei minori. Dopo il lancio del portale dedicato proprio alla tutela dei minori (www.figc-tutela minori.it), con il relativo l’inizio dei percorsi formativi funzionali a creare le necessarie competenze all’interno degli staff territoriali Sgs, condividendo la necessità di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, la Federazione e la Convy School avviano un percorso comune per la diffusione di strumenti finalizzati alla risoluzione delle criticità emerse a livello nazionale. Nello specifico, Convy School è un’App di utilità sociale sviluppata per fornire, attraverso la tecnologia, un supporto concreto a tutte quelle realtà, come gli istituti scolastici, che da anni combattono contro il bullismo e il cyberbullismo.

(ITALPRESS).