Vista la situazione in rapida evoluzione legata all’epidemia di COVID-19, la Federazione Internazionale di Ginnastica, sentito il parere delle Federazioni nazionali e i rispettivi comitati organizzatori, ha deciso oggi di rinviare la World Cup di Ritmica di Pesaro – che si sarebbe dovuta disputare dal 3 al 5 di aprile – agli inizi di giugno, esattamente dal 5 al 7; la World Cup di Trampolino Elastico di Brescia, originariamente fissata al 24 e 25 aprile, si svolgerà invece il 19 e 20 giugno 2020. Spostata anche la tappa di Coppa del Mondo di specialità di Artistica, maschile e femminile, in calendario a Doha, in Qatar, che dal 18-21 marzo slitta al 3-6 giugno. Anche le organizzazioni sportive internazionali, dunque, stanno correndo ai ripari per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La stessa Unione Europea di Ginnastica in un comunicato ufficiale ha voluto precisare che non è possibile, al momento, garantire il corretto svolgimento delle competizioni UEG. Losanna sta monitorando la situazione francese ed entro la fine di marzo si prederà una decisione in merito ai Campionati d’Europa di Artistica femminile, confermati per ora a Parigi dal 30 aprile al 3 maggio.

(ITALPRESS).