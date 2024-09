MILANO (ITALPRESS) – MICAM Milano, il salone internazionale della calzatura, dal 15 al 17 settembre prossimi, si prepara ad accogliere a Fiera Milano buyer da oltre 60 Paesi. Con 932 brand, di cui 475 italiani e 457 internazionali, provenienti principalmente da Spagna, Turchia, Brasile, Portogallo, Germania, MICAM sarà ancora una volta una piattaforma unica al mondo per la scoperta delle nuove tendenze, delle nuove tecnologie per produttori e retailer con il meglio delle calzature per la PE 2025. “MICAM da sempre sostiene il comparto calzaturiero che rappresenta una delle colonne portanti del Made in Italy e promuove l’immagine del nostro Paese sul piano internazionale, contribuendo alla crescita dell’economia – afferma Giovanna Ceolini Presidente di MICAM e Assocalzaturifici -. Nonostante il periodo di grande incertezza MICAM cresce sia nel numero degli espositori che in quello dei marchi rappresentati, soprattutto quelli esteri. Muovendosi tra innovazione tecnologica, evoluzione degli stili e tradizione manifatturiera, MICAM è una vetrina unica e un appuntamento imprescindibile per conoscere lo stato dell’arte del settore a 360°. Qui a Milano, non solo si dettano i trend del comparto ma si scrive il presente e il futuro delle calzature”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Micam