“Le emergenze sanitaria, sociale ed economica richiedono immediati provvedimenti di governo, è doveroso dare presto un governo con un adeguato sostegno parlamentare per non lasciare il paese esposto agli eventi in questo momento così decisivo per la sua sorte”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine delle consultazioni con le forze politiche al Quirinale. Poi il capo dello Stato ha convocato il presidente della Camera Roberto Fico e gli ha affidato un mandato esplorativo “con il compito di verificare la possibilità di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente”. Entro martedì Fico dovrà tornare a riferire al capo dello Stato.

“E’ emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta dai gruppi che sostenevano i governi precedenti, questa disponibilità va verificata nella sua concreta praticabilità”, ha proseguito il capo dello Stato.

“Ringrazio il presidente della Repubblica Roberto Fico per la fiducia che mi ha accordato, conferendomi il mandato esplorativo. Nei prossimi giorni sarò impegnato nel confronto con gli esponenti delle forze politiche che formavano la precedente maggioranza”, ha detto Fico, che ha aggiunto: “E’ un momento molto delicato per il Paese, siamo chiamati ad affrontarlo con la massima responsabilità per dare le risposte urgenti che i cittadini attendono”.

(ITALPRESS).