Fiat Topolino e Unieuro, partnership per la mobilità sostenibile

ROMA (ITALPRESS) - La Nuova Topolino è al centro della partnership avviata da FIAT e Unieuro. Sono stati selezionati 20 punti vendita Unieuro in Italia - scelti per dimensioni e vicinanza alle grandi città - dove il grande pubblico potrà vedere da vicino il quadriciclo votato alla mobilità sostenibile. La partnership mette in risalto la condivisione di valori importanti per entrambi i Brand, come l’italianità, la tecnologia accessibile e la sostenibilità. Con la Nuova Topolino, FIAT intende dare il suo contributo a rendere la guida più sostenibile sia in città che nei piccoli borghi. tvi/mrv