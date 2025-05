Fiat Topolino è il quadriciclo elettrico più venduto in Italia

TORINO (ITALPRESS) – Fiat Topolino si conferma il quadriciclo elettrico preferito dagli italiani con 652 immatricolazioni nel solo mese di aprile e 1.641 unità nei primi quattro mesi dell’anno, che le consentono di conquistare rispettivamente il 37,2% e il 34,1% del mercato, confermandosi al primo posto tra i veicoli della sua categoria. Per rafforzare ulteriormente questa leadership, il marchio italiano lancia per il mese di maggio una nuova offerta promozionale dedicata a chi desidera entrare nel mondo della mobilità elettrica in modo semplice e conveniente. Infatti, anche se sono terminati gli incentivi statali, FIAT presenta TOPOBONUS25 che prevede per il mese di maggio una nuova offerta commerciale che offre 400€ di sconto sul prezzo di listino e una soluzione, proposta da Stellantis Financial Services, di leasing della durata di 24 mesi, con primo canone anticipato 3.527 euro, e 23 canoni mensili da 49 euro a tasso zero. Un costo simile al prezzo di un abbonamento mensile ai trasporti pubblici.

Si tratta di un’opportunità concreta per rendere Topolino ancora più accessibile a giovani, famiglie e cittadini urbani. Inoltre, la microcar più cool del momento è oggi disponibile in pronta consegna, con tempi di attesa ridotti a sole quattro settimane, permettendo a chi lo desidera di iniziare subito a vivere la mobilità elettrica secondo FIAT. A rendere ancora più vantaggiosa l’esperienza di guida contribuiscono anche i bassi costi di utilizzo e manutenzione, l’esenzione dal pagamento del bollo auto per almeno i primi cinque anni e la possibilità di ricaricare comodamente da una normale presa domestica, senza installazioni aggiuntive. Inoltre, grazie alle dimensioni estremamente contenute rispetto ad una normale vettura (2,53 metri di lunghezza) e alla sua straordinaria maneggevolezza, la nuova Topolino presenta una velocità massima limitata a 45km/h, che si adatta perfettamente alla nuova tendenza dei limiti di velocità di 30 km/h nelle città. Entrambe le configurazioni, aperta e chiusa, sono caratterizzate da una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia e una ricarica facile da collegare a casa.

Così equipaggiata la Topolino ha libero accesso e parcheggio gratuito nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e nei centri storici delle grandi città. Non ultimo, offre un’abitabilità straordinaria in rapporto alle dimensioni esterne, data dai due sedili disallineati; un’ampia superficie vetrata, che aumenta notevolmente la percezione dello spazio nella sua interezza; e, soprattutto, i vani portabagagli posizionati in modo strategico.

Insomma, Topolino non è solo un mezzo di trasporto, ma un nuovo modo di vivere la città: più sostenibile, più accessibile, più intelligente.

