MILANO (ITALPRESS) – Dal 7 al 10 novembre Milano-Rho Fiera ospita l’ottantunesima edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA), il più importante appuntamento del settore che ogni anno accoglie appassionati provenienti da tutto il mondo, tra cui tantissimi giovani innamorati della due ruote e dei veicoli di micromobilità. Ed è proprio qui che il pubblico, giovane e dinamico, può ammirare la Fiat Topolino, l’eclettico veicolo 100% elettrico votato alla mobilità urbana sostenibile con un pizzico di Dolce Vita. Nello specifico, presso l’area Urban Mobility dello spazio Dueruote (padiglione 15, Stand Q04) sono esposti due esemplari, Topolino e Topolino Dolcevita, entrambi brandizzati con gli sticker “Top Club”, mentre nell’area esterna alla Fiera è possibile effettuare test drive a bordo del nuovo veicolo, guidabile a partire dai 14 anni, che ha conquistato la leadership nel mercato dei quadricicli nell’ultimo quadrimestre. Inoltre, i visitatori che al salone acquisteranno Fiat Topolino, tramite il procedimento online, beneficeranno di uno sconto di 500 euro.

L’EICMA 2024 è quindi l’appuntamento ideale per presentare alle nuove generazioni e alle loro famiglie la nuova campagna educational “Top Club. A scuola di sicurezza stradale con FIAT”, a conferma della rilevanza sociale del brand italiano, che da oltre un secolo è pioniere della mobilità democratica rendendo accessibile a tutti l’innovazione tecnologica nel campo automobilistico. Con lo stesso approccio e autorevolezza, FIAT sta guidando la transizione all’elettrico al fianco dei propri clienti, con i quali condivide valori e informazioni per creare una comunità consapevole e responsabile su questo passaggio epocale. Patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile, la nuova campagna “Top Club. A scuola di sicurezza stradale con FIAT” è gestita e sviluppata in collaborazione con NEWAYS, società di comunicazione e progetti educativi, e punta a sensibilizzare i ragazzi sulla nuova mobilità elettrica e l’adozione di comportamenti corretti sulla strada, con qualunque modalità o mezzo ci si muova: dalla bicicletta all’auto, dal monopattino alla microcar, fino a piedi o con il trasporto pubblico.

Protagonista dell’iniziativa è la Fiat Topolino, l’eclettico veicolo 100% elettrico votato alla mobilità urbana sostenibile, e alla Dolce Vita, che ha conquistato la leadership nel mercato dei quadricicli nell’ultimo quadrimestre. Guidabile a partire dai 14 anni, la nuova Topolino entra così negli istituti superiori, in occasione dell’anno scolastico 2024/2025, coinvolgendo 700 classi per un totale di 17.000 studenti. Il percorso didattico è reso ancora più interessante dal tour di 20 tappe in altrettante scuole dove, grazie anche ai 20 dealer locali, si svolgeranno gli incontri formativi in aula e più di 1.800 test drive nei cortili delle sedi scolastiche, insieme ai driver professionisti dell’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA).

“Siamo orgogliosi di partecipare per la seconda volta consecutiva all’EICMA, un palcoscenico internazionale che ci consente di confrontarci con un pubblico giovane e appassionato. Da sempre FIAT è vicina agli italiani con iniziative concrete e vantaggiose, che rendono accessibile a tutti l’innovazione tecnologica per una mobilità sempre più sostenibile e responsabile. Con la campagna educativa ‘Top Club. A scuola di sicurezza stradale con Fiat Topolinò facciamo un passo ulteriore poichè ci rivolgiamo direttamente agli automobilisti di domani e alle loro famiglie su tematiche cruciali come il passaggio all’elettrico e l’importanza delle azioni individuali per la propria e altrui sicurezza in strada. Sentiamo forte la responsabilità di promuovere una guida elettrificata sempre più accessibile, facile nella quotidianità e che faccia innamorare le nuove generazioni, anche attraverso la simpatia che trasmette la nostra piccola Topolino. Ringrazio tutti i partner di questa straordinaria campagna educativa per l’impegno profuso, a conferma che solo con il lavoro di squadra si può cambiare lo status quo aprendo le porte a una nuova era della mobilità sostenibile, responsabile e consapevole” dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia.

Con la nuova campagna “Top Club. A scuola di sicurezza stradale con Fiat”, dunque, il marchio torinese prosegue nella sua missione di sviluppare una mobilità sostenibile per le città, dove guidare diventa un’esperienza semplice, sostenibile e accessibile a tutti. Questo obiettivo diventa realtà grazie alla nuova Fiat Topolino, che sta riscuotendo un grande successo sul mercato anche grazie al suo look gioioso e cool, oltre ad essere un chiaro tributo alla storia del marchio e alla sua capacità di innovare con simpatia, disinvoltura e bellezza italiana. Attualmente Topolino è offerta ad un prezzo promozionale con incentivo statale a partire da 7.544€, lo stesso della versione chiusa o Dolcevita. Inoltre, grazie anche agli incentivi statali, è disponibile con una soluzione, proposta da Stellantis Financial Services, di leasing a 48 mesi con un canone mensile a partire da 29 euro, simile al prezzo di un abbonamento mensile ai trasporti pubblici.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).