TORINO (ITALPRESS) – Fiat ha lanciato la tecnologia Bio-Hybrid con i suoi modelli SUV di grande successo, Pulse e Fastback, in Brasile. Questa tecnologia combina propulsori elettrici e ibridi con biocarburanti, in particolare etanolo, per ridurre le emissioni di carbonio e promuovere una mobilità accessibile.

Il Brasile, dove Fiat è una forza dominante nel mercato, svolge un ruolo centrale in questo sviluppo, ospitando il centro di ricerca globale Bio-Hybrid presso lo stabilimento Stellantis di Betim. L’introduzione dei SUV bio-ibridi sottolinea l’impegno di FIAT nella creazione di veicoli sostenibili e accessibili, consolidandosi come protagonista del futuro della mobilità.

In quanto casa automobilistica con un forte impegno per il progresso sociale e ambientale, Fiat risponde all’urgente necessità di soluzioni di trasporto sostenibili. Con il lancio della Pulse e della Fastback con tecnologia bio-ibrida, il marchio rafforza il suo ruolo pionieristico nel fornire soluzioni di mobilità accessibili e rilevanti per le sfide globali di oggi.

Il motore T200 Hybrid, che equipaggia le versioni ibride di Fiat Fastback e Pulse, rappresenta un salto di qualità in termini di prestazioni ed efficienza. Abbinato a un cambio CVT a sette rapporti, questo motore 1.0 turbo Flex è il più potente del suo segmento, con una potenza di 130 CV e una coppia di 20,4 kgfm. Integrando la tecnologia ibrida, Fiat ha aumentato l’efficienza dei consumi riducendo significativamente i consumi dell’11,5% per la Fastback e del 10,7% per la Pulse con benzina ed etanolo nei cicli urbani. Questo miglioramento posiziona il T200 Hybrid come una scelta eccezionale sia per le prestazioni che per l’economicità. Il cuore del sistema ibrido è un motore elettrico multifunzionale che sostituisce i tradizionali componenti dell’alternatore e dell’avviamento. Questa progettazione innovativa utilizza due batterie da 12 V: una batteria al piombo da 68 Ah situata nel vano motore e una batteria agli ioni di litio da 11 Ah situata sotto il sedile del conducente. Insieme, queste batterie supportano il motore elettrico, che genera fino a 3 kW di potenza, fornendo una coppia supplementare al motore a combustione e caricando entrambe le batterie per migliorare l’efficienza del carburante.

Il sistema funziona in quattro modalità dinamiche che massimizzano l’efficienza. e-Start&Stop: questa modalità attiva la funzione Start-Stop quando il veicolo è fermo, spegnendo il motore a combustione per risparmiare carburante. Durante la decelerazione, il motore continua a funzionare senza iniezione di carburante, ottimizzando il recupero di energia. e-Assist: In questo caso, il motore elettrico fornisce una coppia supplementare al motore a combustione durante l’accelerazione e l’avvio. Questa assistenza, alimentata dalle batterie, riduce il consumo di carburante e migliora le prestazioni. Alternatore intelligente: L’alternatore funziona in due modalità, rispondendo ai livelli della batteria. In modalità alternatore, carica le batterie quando sono scariche, mentre in modalità neutra mantiene il fabbisogno elettrico del veicolo quando le batterie sono sufficientemente cariche. e-Regen: Questa modalità rigenerativa cattura l’energia meccanica durante la decelerazione, convertendola in energia elettrica che ricarica sia la batteria al piombo che quella agli ioni di litio, recuperando fino al 25% dell’energia che altrimenti andrebbe persa.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).