PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Beat Feuz ha vinto l’oro olimpico nella discesa maschile a Yanqing. Lo svizzero ha chiuso in 1’42″69, precedendo il 41enne francese Johan Clarey (1’42″79), argento, e l’austriaco Matthias Mayer (1’42″85), bronzo. Sesto Dominik Paris, primo italiano sul traguardo (1’43″21), più indietro Matteo Marsaglia (15° a 1″37), fuori dopo poche porte Christoph Innerhofer.

“Ho dato tutto, il mio massimo e oggi non è bastato” ha detto Dominik Paris dopo la gara. “Devo vedere bene dove gli altri hanno fatto la differenza per capire dove si poteva migliorare eventualmente. Sono un pò deluso, sarebbe stato bello stare sul podio su questa discesa. SuperG domani? Non sono in forma per il SuperG, ma posso provarci, ogni giorno è diverso”.

(ITALPRESS).

