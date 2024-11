Festa Forze Armate, Mattarella rende omaggio al Milite Ignoto

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, “Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate”. Accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, il mapo dello Stato ha passato in rassegna i reparti schierati in Piazza Venezia. Presenti all’Altare della Patria il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente della Corte Costituzionale, Augusto Antonio Barbera, i vertici di Forze armate e polizia. sat/gsl (Fonte video: Quirinale)