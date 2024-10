VENEZIA (ITALPRESS) – Il 2 ottobre è la festa degli Angeli custodi, ribattezzata anche festa dei Nonni. L’Ipav Antica Scuola Santa Maria dei Battuti di Mestre ha così aperto le sue porte ai “nipoti” che volessero prendere parte ai festeggiamenti. Fra questi alcuni bambini appartenenti dell’Istituto comprensivo Caio Giulio Cesare e le studentesse estetiste dell’Istituto Berna di Mestre, ma alla festa ha preso parte anche l’assessore alle Politiche educative del Comune di Venezia Laura Besio. Per l’Open day l’Ipav ha organizzato la mostra conclusiva del laboratorio di ceramica, la mostra fotografica “Rugiada del tempo”, un laboratorio per confezionare le Pigotte, le note bambole di pezza per l’Unicef, intrattenimento musicale e letture.

Ad assistere alle numerose attività svolte dai nonni assieme “nipoti per un giorno”, c’erano anche il direttore dell’Antica Scuola dei Battuti Davide Schiavon, la consigliera Ipav Federica Zago, la consigliera di Municipalità Chiarastella Berton e la dirigente scolastica Michela Manente, oltre ai numerosi operatori ed educatori della struttura.

