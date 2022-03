Ferrovie, al via lavori per galleria di Cefalù

Sono iniziati, con una cerimonia nel cantiere in località Ogliastrillo, i lavori per lo scavo della Galleria Cefalù, la più estesa delle tre gallerie per il raddoppio del tratto ferroviario Cefalù/Ogliastrillo - Castelbuono, sulla linea Palermo - Messina. Presente, tra gli altri, l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone. vbo/gtr