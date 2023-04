Ferrero-Save the Children contro il lavoro minorile in Costa d’Avorio

Provvedere alla protezione e all’educazione dei bambini vittime di sfruttamento nelle piantagioni di cacao in Costa d'Avorio. E' l'obiettivo del progetto quinquennale messo a punto da Ferrero e Save the Children, presentato a Roma nel corso della prima giornata dell'European Innovation for Sustainability Summit. f04/fsc/gsl