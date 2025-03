Ferrari in Cina, Vasseur “Vogliamo voltare subito pagina”

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Dopo un debutto di certo non esaltante, la Ferrari riparte comunque con entusiasmo in vista del secondo Gp della stagione. Appuntamento in Cina per il primo weekend Sprint del campionato. Era stato così anche nel 2024, quando il circus era tornato allo Shanghai International Circuit dopo lo stop di quattro stagioni dovuto alla pandemia di Covid-19.

Il programma Sprint prevede per il venerdì una sola sessione di prove libere da 60 minuti (alle 11.30 locali, le 4.30 in Italia), seguita dalla Sprint Qualifying delle ore 15 (8). Come da formato adottato l’anno scorso, il sabato vedrà come prima portata del menù la gara Sprint alle ore 11 (4), cui farà seguito la riapertura del parc fermé per la preparazione alle qualifiche delle 15 (8).La gara è in programma domenica alle 15 (8 italiane) sulla distanza dei 56 giri, pari a 305 chilometri. Per la Ferrari, dopo l’8° posto di Chalres Leclerc e il 10° di Lewis Hamilton a Melbourne, è già tempo di riscatto.

“Siamo contenti di tornare subito in pista, a meno di una settimana dal Gran Premio di Australia, perché la gara di Shanghai ci offre la possibilità di voltare immediatamente pagina – spiega il team principal di Maranello, Frederic Vasseur -. La pista cinese presenta caratteristiche completamente diverse da quella di Albert Park e questa tappa, grazie al fatto che prevede il primo weekend Sprint della stagione, mette in palio ancora più punti. Sotto il profilo tecnico sarà importante aver preparato bene il finesettimana al simulatore di Maranello dal momento che, come di consueto, avremo una sola ora di prove libere a disposizione, che dovrà essere impiegata almeno in parte per prendere confidenza con l’asfalto, completamente nuovo, di Shanghai. Come squadra cureremo ogni più piccolo dettaglio per massimizzare il potenziale delle SF-25 supportando nella maniera migliore Charles e Lewis, a cui questo tracciato è sempre piaciuto”.

