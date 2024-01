Ferrara, furto in gioielleria da 40mila euro. Tre arresti

FERRARA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Ferrara ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Ferrara nei confronti di tre persone, tutte gravate da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, gravemente indiziate di un ingente furto perpetrato, nel mese di luglio 2023, ai danni di una nota gioielleria del centro cittadino. In concorso tra loro e con una quarta persona nei cui confronti non è stata emessa alcuna misura, dopo aver distratto l’anziana madre del titolare presente all’interno della gioielleria si sarebbero impossessati di monili in oro per un valore complessivo di circa 40.000 euro. (ITALPRESS).