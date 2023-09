Felisi “La sostenibilità è nel Dna di Carglass”

MILANO (ITALPRESS) - La sostenibilità ambientale Carglass "ce l'ha nel Dna: tutti i parabrezza che sostituiamo vengono trasformati in bottiglie d'acqua minerale". A dirlo Fabio Felisi, General Manager di Carglass, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy. "L'anno scorso abbiamo trasformato 1900 tonnellate di parabrezza in bottiglie d'acqua con un partner che si chiama Eurovetro e con un partner di acqua minerale che è una fonte delle Dolomiti - aggiunge -. E' veramente un caso reale di economia circolare, il parabrezza sostituito diventa bottiglia e in questo modo aiutiamo l'ambiente". fsc/gsl