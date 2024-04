SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Lascia la Lazio ma anche l’Italia Felipe Anderson. L’esterno brasiliano ieri ha annunciato il suo addio a fine stagione al club biancoceleste, ma nel suo futuro non c’è ancora la Serie A (il suo nome era stato accostato alla Juventus), nè l’Europa: il 31enne (ha festeggiato ieri il compleanno) torna in Brasile per vestire la maglia del Palmeiras. Il club di San Paolo ha ufficializzato il suo ingaggio, spiegando che ha firmato un pre-contratto e che sarà un giocatore del Verdao a partire dall’1 luglio 2024 e fino al 31 dicembre del 2027. In carriera Felipe Anderson ha vestito le maglie di Santos, Lazio (2013-2018), West Ham, Porto e ancora Lazio con il ritorno a Roma nel 2021. In scadenza di contratto a giugno, il giocatore ieri ha annunciato la sua decisione di non rinnovare con il club biancoceleste: “Per rispetto nei confronti della Lazio e di tutto il suo popolo che mi ha sempre sostenuto, vi comunico che non ho trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la società e quindi seguirò un’altra strada la prossima stagione – scrive Anderson in una nota pubblicata sui suoi canali social – Ho sempre dimostrato con i fatti la mia professionalità e il mio impegno nei confronti della Lazio, quindi vi assicuro che continuerò a dedicarmi fino all’ultimo giorno del mio contratto

per onorare questa maglia”.

