MILANO (ITALPRESS) – “L’approvazione da parte del Consiglio Regionale lombardo dell’ordine del giorno Corbetta che impegna la Giùnta a proseguire nella valorizzazione del sistema fieristico lombardo è per noi un segnale incoraggiante nei confronti di tutti quegli imprenditori che rappresentiamo e che sono coinvolti nell’organizzazione, nella partecipazione e nell’allestimento di fiere nazionali e internazionali. La nostra filiera costituisce l’anima di alcune importanti manifestazioni che proprio in Lombardia sono nate e cresciute e crediamo sia doveroso tenere alta l’attenzione su comparti che contribuiscono in maniera considerevole al Pil lombardo e nazionale, quali supporti essenziali per la crescita e lo sviluppo economico del territorio e delle imprese e che stanno vivendo un momento di grave crisi”.

Lo dichiara in una nota FederlegnoArredo commentando l’approvazione dell’ordine del giorno del consigliere regionale Corbetta, nell’ambito della Legge di assestamento di bilancio 2020-2022.

“La Regione Lombardia da sempre ha sostenuto e valorizzato il sistema fieristico lombardo e in questo momento di grande difficoltà dovuto al lockdown diventa per noi indispensabile saperla al nostro fianco. Basti pensare che il blocco di importanti manifestazioni fieristiche ha messo letteralmente in ginocchio il comparto degli allestitori da noi rappresentati in Asal: i primi ad essersi fermati con fatturati pari a zero da febbraio e molto probabilmente gli ultimi a ripartire. Parliamo di circa 350 imprese sul territorio nazionale, di cui quasi la metà localizzate nella sola Lombardia”.

“Come associazione continueremo a mettere in campo tutti gli strumenti affinchè il settore fieristico abbia il sostegno che merita e di cui, purtroppo, ha necessità”.

(ITALPRESS).