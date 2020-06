MILANO (ITALPRESS) – Annarosa Racca è stata rieletta Presidente di Federfarma Lombardia per il triennio 2020-2023.

Sarà supportata dal Comitato Esecutivo composto da Luigi Zocchi, eletto Vicepresidente, da Ferdinando Peschiulli, che subentra a Clara Mottinelli come Presidente del Comitato Rurale, dal neo Segretario, Giampiero Toselli, e dal riconfermato Tesoriere, Enrico Beltramelli.

“Ringrazio tutti per la fiducia confermata attraverso questa rielezione – dichiara Annarosa Racca -. Raccolgo con grande spirito di rinnovamento la sfida per i prossimi tre anni, che saranno dedicati in primis a rafforzare e radicare ulteriormente il ruolo fondamentale che le farmacie svolgono, come presidio sanitario imprescindibile sul territorio. Lo hanno dimostrato più che mai durante l’emergenza Covid19: sono state numerose le attività e i nuovi servizi di cui le farmacie si sono fatte carico durante la pandemia, dalla stampa del promemoria della ricetta dematerializzata – grazie alla collaborazione con i medici di Medicina Generale – alla consegna dei farmaci a domicilio, senza dimenticare il reperimento, in situazioni critiche, di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per combattere l’infezione”.

“Il programma del nuovo Consiglio andrà in questa direzione, per creare un futuro che veda le farmacie impegnate in un percorso di rafforzamento dei servizi offerti ai cittadini: dal sostegno alle campagne di screening e prevenzione al supporto nella presa in carico dei pazienti cronici, anziani e fragili. Questa squadra infine – conclude la dottoressa Racca – porterà avanti nuovi e ambiziosi progetti al fianco della distribuzione intermedia e dell’industria farmaceutica”.

