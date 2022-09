MILANO (ITALPRESS) – Fratelli d’Italia diventa il primo partito lombardo, trainando il centrodestra ad una vittoria senza discussioni in tutta la regione, sfiorando addirittura il cappotto nei collegi uninominali. Solo grazie alla vittoria di Antonio Misiani (PD) sulla leghista Maria Cristina Cantù nel collegio di Milano al Senato, a Bruno Tabacci sul parlamentare di Forza Italia Andrea Mandelli e a Benedetto della Vedova su Giulio Tremonti alla Camera, sempre a Milano, infatti, il centrosinistra ha evitato il tracollo assoluto. A Milano, al Senato il centrosinistra si è fermato al 27,22 con i Dem al 19,23, il Terzo polo al 9,96% e il M5s ha ottenuto il 7,23 mentre il centrodestra è arrivato al 50,66%, grazie al 27,75% di Fdi, mentre la Lega si ferma al 13,95, Forza Italia al 7,97 e Noi Moderati all’1,02. Alla Camera risultati simili con il centrodestra sopra il 43%. In Brianza eletto Silvio Berlusconi al Senato, in Valtellina va oltre il 60% Giancarlo Giorgetti. (ITALPRESS).

