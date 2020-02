TORINO (ITALPRESS) – FCA Bank, in occasione del lancio della nuova famiglia di auto ibride Fiat, ha iniziato un importante percorso verso un business sostenibile. Il primo passo si è concretizzato con la partnership, recentemente conclusa, con Treedom, società italiana operante in Europa dal 2010, l’unica piattaforma al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la sua storia online. È nata così la foresta FCA Bank, dove migliaia di alberi dei clienti delle auto ibride contribuiranno alla riduzione delle emissioni di CO2 a sostegno di una mobilità più consapevole e sostenibile. A fronte di ogni contratto finalizzato con la banca per un’auto ibrida, il cliente riceverà un apposito codice da attivare on line sulla piattaforma treedom.net per adottare un albero della foresta e cominciare a contribuire alla riduzione di CO2. L’albero scelto sarà piantato da contadini dislocati in varie aree del mondo, in particolare in Africa e America Latina, che lo accudiranno e beneficeranno dei suoi frutti, con la possibilità per il cliente di conoscere esattamente dove si trova, dargli un nome e seguirne la sua storia attraverso aggiornamenti che gli perverranno con immagini e notizie. L’iniziativa “Albero a bordo” sarà presente anche a Sanremo durante il Festival accanto a Fiat 500, a testimonianza dell’impegno di FCA Bank verso una mobilità più sostenibile.

(ITALPRESS).