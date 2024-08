ROMA (ITALPRESS) – “Congratulazioni a Francesco Bocciardo per la medaglia d’oro nei 200 stile libero S5 vinta ai Giochi Paralimpici di Parigi e per la eccezionale prestazione atletica con cui ha stabilito il nuovo record del mondo. Una grande gioia per l’INPS, in cui ha scelto di continuare a lavorare, e per tutto il mondo dello sport. Un esempio di impegno e dedizione da seguire per i giovani che dimostra che è possibile coniugare lavoro e sport. A lui va il riconoscimento mio personale, del Consiglio d’Amministrazione”.

Lo afferma il Presidente dell’INPS, Gabriele Fava, commentando il risultato sportivo di Francesco Bocciardo, campione di nuoto paralimpico e dipendente INPS.

“Il risultato ottenuto da Francesco Bocciardo, frutto di impegno e passione, è un vanto per l’istituto, siamo onorati del suo orgoglio e senso di appartenenza all’INPS che dichiara pubblicamente. L’Istituto ha sempre sostenuto i suoi talenti nel lavoro e nelle attività extra-lavorative come lo sport, così come incoraggia i colleghi appassionati di arte, letteratura e cultura”, aggiunge il Direttore generale Valeria Vittimberga.

Francesco Bocciardo, dipendente INPS della Direzione provinciale di Genova ha conquistato la medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Parigi nei duecento metri stile libero 5S, migliorando il record già siglato nel 2021.

Il nuotatore genovese è al quarto oro olimpico consecutivo: un percorso straordinario sotto il profilo agonistico che parte da Rio nel 2016 e passa da Tokyo, dove nel 2020 conquistò anche l’oro nei 100 stile libero S5. Ai riconoscimenti olimpici si aggiungono, nel palmares personale dell’atleta, cinque titoli europei e tre titoli mondiali.

-foto CIP/Ferraro-

(ITALPRESS).

