Farmaceutica, Merck punta su sostenibilità e welfare aziendale

ROMA (ITALPRESS) - "Merck è la più antica farmaceutica del mondo, è nata oltre 350 anni fa in Germania e opera attualmente in 66 paesi, con oltre 64 mila dipendenti e un fatturato complessivo di oltre 22 miliardi di euro, con 2 miliardi investiti in ricerca e sviluppo. In Italia presenti con tutta la filiera, ricerca, produzione commercializzazione, ma anche nel mondo dell'elettronica". Lo ha detto in un'intervista all'Italpress Federico Fornari, Chief financial officer di Merck, nota multinazionale di origine tedesca operante nel campo della farmaceutica: "Siamo presenti in diverse aree terapeutiche, nell'area dell'infertilità, nella neurologia con prodotti importanti contro la sclerosi multipla e nell'area dell'oncologia - ha spiegato - La maggior parte dei nostri prodotti sono biotecnologici e molti di questi vengono prodotti dallo stabilimento di Bari, su cui abbiamo investito parecchio negli ultimi anni". fsc/mrv