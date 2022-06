ROMA (ITALPRESS) – Come sempre impeccabile, il trentino Fabio Farina ha ottenuto una vittoria doppiamente importante nel Rally di Alba, quarta delle sette prove del Campionato Italiano Rally Assoluto Sparco: sia perchè è il suo primo sigillo stagionale, sia perchè i suoi principali rivali nella corsa al Peugeot Competition 208 Rally Cup Top 2022 sono rimasti a bocca asciutta, ed ora il giovane trentino che corre in coppia con Gabriele Zanni ha portato a 22 i punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, il giovanissimo piacentino Christian Tiramani (leader di campionato fra gli Under 23). I due piloti al vertice della classifica generale hanno ottenuto il quarto risultato utile – il massimo previsto dalla serie – in altrettante gare, quindi dal prossimo rally dovranno iniziare a “scartare” i risultati peggiori. Che la gara di Alba sarebbe stata durissima e insidiosa era scontato, sia per numero (ben 11 le Peugeot 208 Rally 4 al via) e livello dei partenti che per tipologia e condizioni ambientali delle prove speciali. Il più lesto al via è stato il cuneese Stefano Santero inseguito dal neoiscritto alla serie Gianandrea Pisani. Fabio Farina si è piazzato alle loro spalle tenendo a bada Emanuele Fiore mentre era subito in salita la gara di Fabrizio Giovanella e Christian Tiramani, entrambi pesantemente attardati sulla breve speciale Power Stage televisiva d’apertura, con il primo ritirato subito dopo. Il bellissimo testa a testa fra Santero e Pisani durava solo tre prove, perchè il leader piemontese era costretto al ritiro per un problema alle colonnette. Via libera per Pisani, che però usciva a sua volta di strada e di scena sulla terz’ultima prova speciale del rally, consegnando il successo al sempre impeccabile e redditizio Fabio Farina, che aveva progressivamente staccato tutti gli altri rivali. Christian Tirmani, nonostante gli oltre 2 minuti persi inizialmente, riusciva con una bella rimonta a chiudere al terzo posto fra gli iscritti al Peugeot Competition 208 Rally Cup TOP.

– Foto Ufficio Stampa Peugeot –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com