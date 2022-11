Fanghi di depurazione, un rifiuto che diventa risorsa

In Italia vengono prodotte ogni anno 3,4 milioni di tonnellate di fanghi di depurazione. Un rifiuto che si può trasformare in risorsa per l’utilizzo in agricoltura o attraverso il recupero energetico, come ha spiegato alla fiera Ecomondo di Rimini il vicepresidente di Utilitalia Filippo Brandolini. sat/mrv