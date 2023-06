Fancy Food Show, la Sicilia sigla un accordo con la fiera di New York

La Regione Siciliana sigla un accordo con il Fancy Food Show di New York per far conoscere ai buyers americani la qualità e la varietà dei prodotti agroalimentari siciliani. Lo ha detto ai microfoni dell'Italpress Luca Sammartino, assessore all'Agricoltura della Regione Siciliana a margine della fiera statunitense. abr/gtr