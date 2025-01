Fancy Food, blogger Cooker Girl “Americani riscoprono cucina sana”

NEW YORK (ITALPRESS) - "La mia generazione è attenta a una cucina che sia sana. Sicuramente gli americani stanno conoscendo la cucina regionale, ne apprezzano tutta una serie di valori e stanno capendo che c'è tantissimo da scoprire". Lo dice Aurora Cavallo, meglio conosciuta come la food blogger Cooker Girl in occasione della presentazione del Fancy Food Show. f11/mgg/gtr