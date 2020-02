Falsi invalidi, 2 arresti e 73 indagati a Siracusa

Un giro di falsi certificati per pensioni di invalidità e per l'accompagnamento è stato scoperto dai Carabinieri di Siracusa che, nell'ambito dell'operazione "Povero Ippocrate", hanno eseguito nove misure cautelari mentre due persone, tra cui un medico, sono finite ai domiciliari. Gli indagati sono 73, tra di loro diciassette medici. Sequestrati beni per un ammontare di 600 mila euro. vbo/c