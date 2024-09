ROMA (ITALPRESS/MNA) – Falcon Energy Materials plc, con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha recentemente stretto una partnership strategica globale con la cinese Hensen Graphite & Carbon Corporation, per sviluppare un impianto di anodi in Marocco e produrre grafite purificata sferica rivestita (CSPG).

Nell’ambito di questo accordo con Falcon, la collaborazione si concentrerà sullo sviluppo di una mappa dei processi che produca CSPG che soddisfi i requisiti di qualità degli utenti finali, rispettando al tempo stesso gli standard di trasparenza e sostenibilità leader del settore, sottolinea un comunicato stampa.

Le due società lavoreranno anche con Tanger Med Engineering SA (TME) e Dorfner Anzaplan GmbH (Anzaplan) per completare una valutazione economica preliminare (PEA) conforme allo strumento nazionale 43-101. Questo passo sosterrà il finanziamento e la costruzione della fabbrica di anodi, con l’obiettivo di facilitare le consultazioni con i partner finanziari e le autorità locali.

Una volta operativo, il sito dovrebbe avere una capacità produttiva annua di 25.000 tonnellate di CSPG. In base all’accordo, Falcon manterrà il controllo e il finanziamento dell’impianto di anodi marocchino, mentre Hensen fornirà supporto tecnico per il suo sviluppo.

-foto screenshot sito Falcon Energy Materials plc –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]