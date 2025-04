Fabio Quartararo conquista la pole del Gp di Spagna

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo (Yamaha) partirà dalla pole position nella Sprint Race e nella ‘gara lunga’ del Gran Premio di Spagna. Sul circuito Angel Nieto, El Diablo è stato il più veloce del Q2, grazie al crono di 1’35″610. Il francese riporta la Yamaha in pole dopo 1134 giorni (Indonesia 2022).

Secondo posto per Marc Marquez (Ducati Lenovo, +0″033), davanti a Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo, +0″145), terzo. Quarto crono per Alex Marquez (Ducati Gresini, +0″148): Franco Morbidelli (Ducati Pertamina, +0″218) e Maverick Vinales (Ktm Tech3, +0″242) sono rispettivamente quinto e sesto. In terza fila, nell’ordine si piazzano Aldeguer, Di Giannantonio e Mir. In quarta, invece, ci sono Zarco, Bezzecchi e Acosta.

“L’anno passato non siamo riusciti a far un 1’36: oggi addirittura abbiamo siglato un 1’35. Migliorare di più di un secondo in un anno è incredibile. Sono molto contento del lavoro della squadra e di come sto guidando”. Queste le parole di Quartararo, ai microfoni di Sky Sport. “La moto è diventata molto più agile rispetto all’anno scorso. Qui a Jerez, inoltre, il motore non conta molto. Il grip oggi era davvero buono: speriamo di fare una buona gara. Dedico la pole a mio fratello che oggi compie gli anni”.

