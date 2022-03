Export vino, Rolfi “Lombardia guarda Oltreoceano e Nord Europa”

"Sul fronte vinicolo e agroalimentare come Lombardia abbiamo la forza per riorientarci verso nuovi mercati, penso a quelli d’ Oltreoceano, come America e Canada, ma anche al Nord Europa" . Così l'assessore regionale all'Agricoltura e Alimentazione della Regione Lombardia, Fabio Rolfi a margine della conferenza stampa di presentazione del padiglione della Lombardia al Vinitaly 2022. fmo/pc/red