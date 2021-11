SAN MARINO (ITALPRESS) – Il Congresso di Stato, su riferimento della Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione e l’Expo, vista la prematura scomparsa di Mauro Maiani, ha nominato Filippo Francini per il ruolo di commissario generale per l’Esposizione Universale di Dubai 2020.

Francini, ambasciatore di San Marino in Brasile e attualmente direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Repubblica di San Marino, ha assunto l’incarico con effetto immediato e nella giornata di domani, accompagnato dal segretario di Stato Federico Pedini Amati, dal personale del Commissariato e da un rappresentante dell’ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma, sarà a Dubai per incontrare il personale del padiglione San Marino e le autorità degli Emirati Arabi Uniti che hanno collaborato con San Marino per la gestione dell’emergenza e le operazioni di rimpatrio della salma di Maiani.

“Sono onorato dell’incarico che mi è stato affidato ma certamente non lo assumo a cuor leggero. Mauro Maiani ha fatto tanto per San Marino nel panorama dell’Esposizione Universale e credo che la cosa più corretta che io oggi possa fare è quella di muovermi nel solco del suo impegno”, ha detto Francini. “Sarò a Dubai per incontrare i ragazzi del Padiglione che andranno tranquillizzati sul prosieguo dell’attività e per gestire le problematiche che ovviamente si sono venute a creare. Mi concentrerò perchè la Giornata Nazionale di San Marino fissata per il prossimo 10 dicembre sia all’altezza di quanto Mauro Maiani aveva in mente e contemporaneamente possa essere l’occasione per rendergli il dovuto omaggio”, ha aggiunto.

