In occasione dell’Eurovision Song Contest, il Piemonte ha riservato un’accoglienza speciale al prestigioso parterre internazionale di circa 1.000 persone tra delegazioni, organizzatori e autorità, che ieri hanno preso parte alla cena di gala allestita all’interno della Citroniera della Reggia di Venaria. I maestosi e scenografici spazi della Residenza Reale patrimonio Unesco sono stati teatro di un’esperienza di alta enogastronomia regionale, rappresentata da prodotti tipici impareggiabili: il Riso Dop di Baraggia Biellese e Vercellese, unica Denominazione di Origine Protetta italiana del cereale, fornito dal Consorzio di Tutela della Dop Riso di Baraggia Biellese e Vercellese; la carne di Fassone di Razza Piemontese, razza autoctona meglio rappresentata sul territorio italiano e magistrale protagonista di piatti tipici del Piemonte, dalla battura al coltello al vitello tonnato, dalla carne all’albese a sontuosi brasati e bolliti misti, fornita dal Consorzio Coalvi, Consorzio di Tutela della Razza Piemontese e Asprocarne Piemonte, e il Gorgonzola del Consorzio di tutela del formaggio Gorgonzola Dop. Il tutto accompagnato dalla superba selezione di vini, rinomati e apprezzati a livello internazionale per le loro qualità. Una carrellata di prima caratura in calice, che gli ospiti hanno potuto degustare grazie alle preziose collaborazioni con la rete dei Consorzi Agro-alimentari e Vitivinicoli del Piemonte. (ITALPRESS).

Photo credits Ufficio Stampa Regione Piemonte