Eurovision, al via il casting “Una voce per San Marino”

Il 28 ottobre inizierà la prima fase del casting "Una voce per San Marino" in vista dell'Eurovision Song Contest. "Quest'anno il numero di iscritti è particolarmente importante, molto più alto dell'anno scorso e di quello che ci si aspettava", ha spiegato Federico Pedini Amati, segretario di Stato per il Turismo della Repubblica San Marino. xc3/mgg/gtr