ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci hanno vinto la medaglia d’argento nel trampolino da 3 metri sincro agli Europei di tuffi di Roma. Il romano e il calabrese hanno chiuso la gara al secondo posto, con 387.51 punti, dietro alla coppia britannica composta da Anthony Harding e Jack Laugher, che ha raggiunto quota 412.83. Bronzo per gli ucraini Oleksandr Horshkovozov e Oleg Kolodiy, con 384.39. Per Marsaglia, 25enne romano, tesserato per Marina Militare e CC Aniene, in questi Europei un oro e due argenti (compreso questo del sincro). Per Tocci, 27enne calabrese, tesserato Esercito e ASD Cosenza Nuoto, invece, due bronzi e quest’ultimo argento.

“E’ stata una bella gara, sapevamo che i britannici erano forti. Ci abbiamo creduto e questa volta stiamo insieme sul podio e sullo stesso gradino. Credo che con una prova perfetta gli inglesi si potevano battere, ma non sarebbe stato così semplice”, ha detto Giovanni Tocci dopo l’argento odierno nel sincro.

“Un Europeo da premiare con un voto più alto del dieci, forse la lode. Sono stati giorni indimenticabili, esaltanti e nei quali siamo stati trascinati sempre da un pubblico caloroso”, ha affermato invece, subito dopo, Lorenzo Marsaglia.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com