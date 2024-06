Europei scherma, Chiadò “Bronzo Santuccio meritato”

BASILEA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - "La medaglia di Alberta è meritata dopo una stagione alla grande. L'incastro del tabellone non era favorevole: tra Fiamingo, Rizzi e Santuccio solo una poteva arrivare a medaglia e qualche occasione si è persa per colpa del caso e non degli eventi. Queste ragazze sono forti, ci concentreremo sulla gara a squadre". Così il ct della Spada azzurra Dario Chiadò ha commentato il bronzo europeo di Alberta Santuccio. gm/gtr (Fonte video: Federscherma)