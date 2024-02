NAPOLI (ITALPRESS) – L’Italia chiude con il trionfo della squadra di fioretto maschile Under 20 i Campionati Europei Cadetti e Giovani Napoli 2024. L’oro del quartetto composto da Matteo Iacomoni, Mattia De Cristofaro, Federico Greganti e Gregorio Isolani regala la settima medaglia alla delegazione azzurrina tra gli Under 20 e il successo anche nel Medagliere per Nazioni della categoria “maggiore” dopo quello conseguito tra gli Under 17 (dove i podi erano stati 11). Sono dunque 18 in totale le medaglie azzurrine nella kermesse continentale sulle pedane del PalaVesuvio, tre in più dell’edizione di Tallinn 2023. Emozioni fortissime nel giovedì partenopeo. I fiorettisti azzurrini hanno inaugurato il proprio cammino superando negli ottavi di finale la Grecia per 45-30. Nei quarti Matteo Iacomoni, Mattia De Cristofaro, Federico Greganti e Gregorio Isolani hanno avuto ragione della Danimarca con il punteggio di 45-34, entrando così tra le “top 4”. Con grande autorità, i ragazzi guidati a fondo pedana dai maestri Fabrizio Villa e Stefano Barrera dello staff tecnico del CT Stefano Cerioni hanno dominato la semifinale con la Polonia, imponendosi 45-29 e conquistando così l’ultimo atto. La finale contro la Francia è stata l’ultima prova di forza dei nostri fiorettisti: un match perfetto, chiuso con il verdetto di 45-36 che ha fatto risuonare per l’ottava volta in otto giorni l’Inno di Mameli all’Europeo di Napoli.

Ai piedi del podio l’Italia della sciabola maschile. Edoardo Cantini, Francesco Pagano, Edoardo Reale e Marco Stigliano in avvio di giornata hanno avuto la meglio prima sulla Georgia (45-25) e poi sulla Turchia (45-36) entrando in semifinale. Qui, pur lottando punto a punto, gli sciabolatori del Commissario tecnico Nicola Zanotti e del maestro (referente per i ragazzi Under 20) Sorin Radoi hanno ceduto alla Francia per 45-39. Nel match per il bronzo gli azzurrini si sono arresi nelle battute conclusive alla Spagna, che è riuscita a spuntarla con il risultato di 45-41 dirottando il team italiano al quarto posto. Out negli ottavi di finale la squadra azzurrina di spada femminile. Il quartetto composto da Anita Corradino, Benedetta Madrignani, Eleonora Orso e Vittoria Siletti ha perso per 39-35 contro la Romania, vedendo sfumare il sogno di una medaglia. Nel tabellone dei piazzamenti le ragazze condotte dai maestri Paolo Zanobini e Mario Renzulli dello staff del CT Dario Chiadò hanno perso contro la Svezia per una sola stoccata, e infine battuto la Bulgaria (45-25) e la Svizzera (45-24) chiudendo così la gara al 13° posto.

Va così in archivio, con grandi gioie per la delegazione azzurra, l’apprezzata edizione 2024 dei Campionati Europei giovanili di Napoli nella giornata in cui si è svolto anche il passaggio di consegne tra Italia e Turchia: il Presidente del Comitato Organizzatore di Napoli 2024, Luigi Campofreda, ha restituito la bandiera della EFC al Presidente della Confederazione Europea di Scherma, Giorgio Scarso, che l’ha a sua volta consegnata ai rappresentati di Antalya 2025, prossima edizione della kermesse continentale Cadetti e Giovani. La scherma italiana chiude dunque la rassegna di Napoli con ben 18 medaglie in totale di cui otto d’oro, vincendo sia il Medagliere Cadetti che quello Giovani. Un trionfo che fa felicissimi il Presidente federale Paolo Azzi e i Capi delegazione Guido Di Guida (per gli Under 17) e Sebastiano Manzoni (per gli Under 20). Prossimo appuntamento per la meglio gioventù dell’Italia della scherma il Mondiale giovanile di aprile in Arabia Saudita.

– foto ufficio stampa Fis –

(ITALPRESS).