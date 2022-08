MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Nell’ultima giornata di finali dell’Europeo Multisport di Monaco, l’Italia del canottaggio con le quattro medaglie vinte oggi (1 oro – 2 argenti – 1 bronzo), che si aggiungono alle cinque di ieri, raggiunge quota nove medaglie (4 oro – 2 argenti – 3 bronzi) e il terzo posto nel medagliere per nazioni dietro alla Gran Bretagna (6-3-1) e alla Romania (5-0-3). Per quanto riguarda le gare di oggi, le campionesse olimpiche di Tokyo 2020, Valentina Rodini e Federica Cesarini, nel doppio Pesi Leggeri femminile conquistano la medaglia di bronzo al termine di una gara combattuta dall’inizio alla fine con l’Irlanda, quarta, che ha provato a sopravanzare le azzurre che però hanno reagito e chiuso alle spalle della Gran Bretagna neocampionessa d’Europa, e della Francia, seconda e reduce dell’argento olimpico proprio alle spalle delle azzurre. Il doppio Pesi Leggeri maschile dei bronzi olimpici della specialità Pietro Willy Ruta e Stefano Oppo, invece, ha tenuto testa all’Irlanda, campionessa a Tokyo 2020, per più di metà gara, e solo alla fine si è arreso chiudendo la gara alle sue spalle e vincendo l’argento davanti alla Svizzera, terza.

Argento nel singolo Pesi Leggeri maschile anche per Gabriel Soares, che ha condotto la gara nelle prime battute, ingaggiando sul finale una punta a punta con la Grecia, desistendo solo negli ultimi metri e aggiudicandosi così l’argento che conferma la posizione dello scorso anno. L’unica medaglia d’oro di giornata è arrivata dal quattro di coppia Pesi Leggeri femminile di Giulia Mignemi, Paola Piazzolla, Silvia Crosio e Arianna Noseda, che ha dominato la gara chiudendo davanti alla Germania. Ai piedi del podio, quarti, l’otto femminile, di Linda De Filippis, Alice Codato, Veronica Bumbaca, Elisa Mondelli, Laura Meriano, Silvia Terrazzi, Aisha Rocek, Giorgia Pelacchi e Alessandra Faella al timone, e il quattro con PR3 Misto di Luca Conti, Greta Elizabeth Muti, Ludovica Tramontin, Tommaso Schettino e Raissa Scionico al timone; quinto il singolo Pesi Leggeri femminile di Stefania Buttignon, e sesto il doppio Senior maschile di Simone Venier e Davide Mumolo. Nell’unica finale B di giornata, Matteo Sartori si è piazzato quinto (undicesimo assoluto) nel singolo maschile. Prossimo appuntamento internazionale il campionato del Mondo Assoluto in programma a Racice (Repubblica Ceca) dal 18 al 25 settembre.

