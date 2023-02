TALLINN (ESTONIA) (ITALPRESS) – Seconda giornata di gare per il Campionato Europeo Cadetti di Tallinn e quarta medaglia per l’Italia, la prima di bronzo ed è firmata da Mattia De Cristofaro nel fioretto maschile individuale Under 17. Gli azzurri sono in vetta al medagliere con 2 ori, un argento ed una medaglia di bronzo. Terza piazza per Mattia De Cristofaro che conquista la sua prima medaglia continentale dopo il 28° posto della scorsa stagione. L’atleta del Bresciascherma si era piazzato in 20° posizione dopo la fase a gironi ed ha cominciato il suo cammino nel tabellone di eliminazione diretta battendo per 15-8 lo slovacco Lancaric nei 64. Il classe 2006 ha poi avuto la meglio del turco Kirtay per 15-9 nel turno dei 32 e del britannico Archer con un 15-7 per entrare nei migliori otto del torneo. La medaglia se l’è conquistata dopo il successo su un altro atleta della Gran Bretagna, David Sosnov, battuto con il finale di 15-12. La corsa del lombardo è stata fermata dall’israeliano Lemberger con un 15-8. Ad un passo dal podio anche Fernando Scalora. Il siciliano è stato sconfitto nel tabellone dei migliori 8 sempre da Lemberger per 15-12 che lo avrebbe portato al derby in semifinale. La prova del portacolori della Scherma Modica nel tabellone ad eliminazione diretta è iniziata nel turno dei 64 con il successo sull’olandese Van Den Berg battuto per 15-9.

Nel turno dei 32 ha poi sconfitto il ceco Kavecky per 15-9 prima del successo sul polacco Gorczyca che gli aveva permesso di giocarsi le sue carte per un posto sul podio. Così gli altri azzurri: nono Elia Pasin e 35esimo Jacopo Poggio.

Sono mancate solo tre stoccate a Leonardo Reale per conquistare la medaglia al suo primo anno cadetti nella sciabola maschile. L’atleta del Frascati Scherma ha sconfitto il georgiano Lezhava per 15-7 nel turno dei 64. Davanti a lui, nel tabellone dei 32, si era frapposto il romeno Eva che è stato sconfitto con un netto 15-5. Il classe 2008 ha poi avuto la meglio con un 15-11 dello spagnolo Sagardi Diaz prima di venire sconfitto dal francese Couderc nei quarti di finale per 15-12. Ad un passo dalla top8 Matteo Ottaviani che ha chiuso in 12° posizione. Francesco Pagano 21° e Massimo Sibillo 26° gli altri due azzurrini presenti.

Nella prova di spada femminile la migliore è stata Federica Zogno. Nona posizione per la torinese che ha cominciato il suo cammino con un 15-11 sulla spagnola Gomez Lopez nel tabellone delle 64. La classe 2006 ha poi affrontato e battuto grazie ad un 15-11 la bulgara Veislavova nel turno delle 32. Per l’atleta della Ginnastica Victoria poi è arrivata la sconfitta negli ottavi di finale contro l’ungherese Horvath con il punteggio 15-9. Così le altre italiane: 21^ Giulia Paulis, 24^ Asia Vitali e 48^ Vittoria Lazzari.

Domani la terza giornata con l’inizio delle prove a squadre. Alle ore 8 ora italiana inizia l’avventura del quartetto azzurro composto da Greta Collini, Vittoria Pinna, Sofia Giordani e Mariavittoria Berretta nella prova di fioretto femminile. Stesso orario per la prova di spada maschile con gli azzurri, Leonardo Cortini, Dario Benetti, Ettore Leporati e Cristiano Sena, che attenderanno negli ottavi di finale la vincente del match tra Romania e Repubblica Ceca nel tabellone da 16. Alle 11 toccherà alle ragazze della sciabola femminile contro la Gran Bretagna. L’Italia, in questa prova, è rappresentata da Elisabetta Borrelli, Gaia Karola Carafa, Benedetta Stangoni e Giada Likaj.

– foto ufficio stampa Fis –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com