ROMA (ITALPRESS) – Questa campagna elettorale è stata “una delle migliori e più belle esperienze della mia vita politica. Ringrazio chi mi ha seguito in questi mesi. Quello che ho visto è stato un livello elevatissimo di fiducia nei confronti del nostro partito in Europa. Il Ppe e’ il gruppo politico più forte del Parlamento europeo. La maggioranza non può essere formata senza di noi”. Sono le prime parole di Ursula Von Der Leyen dopo la diffusione delle prime stime che confermano il Partito Popolare Europeo primo raggruppamento all’Europarlamento.

fonte foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).