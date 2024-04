Europee, Letizia Moratti canta e balla sul palco con Ivana Spagna

Apertura di campagna per le elezioni europee all'insegna dello spettacolo e del buonumore per Letizia Moratti che sul palco del Teatro Manzoni di Milano ha cantato e ballato con Ivana Spagna "The Best" di Tina Turner. abr/ fonte ufficio stampa Letizia Moratti