Europee, Cecchi Paone “Serve piano di investimenti sulla tecnologia”

ROMA (ITALPRESS) - Sui diritti, lo stato dell'arte in Europa "è ottimo, se si escludono Orban e le altre democrazie illiberali. Ad esempio, tutti hanno il matrimonio egualitario, cosa che noi non abbiamo" così come "non c'è la step child adoption" e "non ci sono tante cose che parificano i diritti e i doveri delle varie forme di famiglia". L'Europa "ci dovrebbe aiutare, con un quadro generale normativo, a realizzare il sogno liberale: ogni persona è autodeterminata nelle sue scelte di vita, di morte, di felicità, di infelicità, di affetto o di sessualità". Lo ha detto Alessandro Cecchi Paone, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano - Elezioni Europee 2024" dell'agenzia Italpress e candidato per gli Stati Uniti d'Europa nella circoscrizione Nord Ovest. fsc/mrv