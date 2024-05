Europee, Avanza “Riforma Pac dia importanza agli incentivi”

ROMA (ITALPRESS). "Nella prossima legislatura europea riscriveremo la Pac nell'ottica più degli incentivi che dei sussidi. La Pac deve coprire la gestione dei rischi con le assicurazioni. Attualmente questo elemento è solo l'1% della Politica agricola comune. Ci sono però anche aspetti positivi come il carbon farming, un'idea del Green Deal europeo. Stiamo parlando di riconoscere la capacità dell'impresa agricola di catturare C02 e rivenderla all'industria. L'Agricoltura emette C02 ma poi sa anche catturarla". Lo ha detto Caterina Avanza, candidata alle elezioni europee con Azione, a The Watcher Poll Eu, un format di The Watcher Post. Secondo Avanza all'agricoltura italiana "mancano i big data, serve l'uso del digitale anche per per la sostenibilità. Nel nostro programma abbiamo un piano per l'agricoltura innovativa, ci vogliono fondi e non si può muoverli solo con la Pac. fsc/gtr (Fonte video: Utopia Studios)