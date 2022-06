FIRENZE (ITALPRESS) – Il Lussemburgo “è a mio avviso una squadra che va aggirata, ci vorrà pazienza e qualità tecnica perchè si deve giocare in spazi molto ristretti, ci vuole anche la volontà di buttar dentro qualche palla in piu, di arrivare in maniera decisa in area di rigore, di tirare da fuori, tutte cose che ci mancano e che dobbiamo mettere dentro perchè noi vogliamo sempre giocare molto bene ed arrivare con la palla dentro la porta, se è possibile”. Lo ha detto il ct. dell’Under 21 azzurra, Paolo Nicolato, alla vigilia della sfida valida per le qualificazioni ad ‘Euro 2023’ fra Lussemburgo ed Italia in programma domani a Differdange.

“E’un momento in cui ci sentiamo molto orgogliosi come Club Italia. Nel momento in cui abbiamo un commissario tecnico che ha coraggio nel gruppo di ieri avevamo 4-5 giocatori di questo biennio ma anche molti giocatori del biennio che si è da poco concluso, mi riferisco a Bastoni, Frattesi, Locatelli, Pobega, Raspadori, Scamacca. Credo che questo sia il momento in cui dobbiamo gratificare molto il lavoro di tutti quelli che non hanno la fortuna come me di stare davanti al microfono, mi riferisco in primis al nostro direttore Viscidi ma anche a tutte le persone e gli staff che girano intorno al Club Italia” ha

detto il ct. dell’Under 21 azzurra.

